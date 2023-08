Menina de 8 anos morre afogada durante comemoração do Dia dos Pais em MS

A pequena Ingrity Feitosa dos Santos , de apenas 8 anos, foi encontrada morta dentro de um tanque de criação de peixes, em uma fazenda localizada na zona rural de Paranaíba, cidade distante 420 quilômetros da Capital. O caso aconteceu durante a comemoração do Dia dos Pais, no domingo (13).

Conforme as informações do site Interativo MS, o pai da menina teria notado o sumiço da filha. Preocupado após procurar nos arredores, ele teria acionado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para comparecer até o local.

Para as equipes, o homem contou ter levado Ingrity e seus outros dois filhos até a fazenda em que trabalha, para passarem o Dia dos Pais com ele. No entanto, em determinado momento, a menina teria desaparecido.

Ainda em seu relato, o pai contou que estava sendo construído um tanque para criação futura de peixes na fazenda, no entanto, como ainda não é habito, está com a coloração da água verde escura e revestido por lona. Ao longo do dia, Ingrity pediu ao pai para entrar no local, mas não teve autorização.

Ele acredita que ela tenha entrado no momento em que o pai se afastou, para fazer o conserto de um vazamento em uma mangueira de água, uma vez que ao retornar, não encontrou a filha.

Após as buscas no local, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo da menina no fundo do tanque, já sem sinais vitais. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local atendendo a ocorrência.

O caso está sendo investigado pelas autoridades do município.

