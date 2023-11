Menina de 8 anos que viu a vó morrer em acidente está internada em estado grave

A neta de Jovina Salina Barrios, de 59 anos, que morreu ao ser atropelada na noite de sábado (18) na Avenida Brasil, em Ponta Porã, está internada em estado grave no HU (Hospital Universitário) de Dourados. A menina, de apenas 8 anos, estava com a avó e mais três pessoas indo para um aniversário quando o acidente aconteceu.

Conforme as informações iniciais, o grupo estava em uma moto estrangeira quando foram atingidos por uma caminhonete Mitsubishi L200.

Na moto estava Jovina, o condutor de 33 anos, uma passageira de 31 e duas crianças, de 2 e 8 anos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para até o Hospital Regional do município.

No entanto, segundo o site Ligado Na Notícia, a menina de 8 anos precisou ser transferida pois estava em estado grave devido ao traumatismo craniano sofrido no acidente. Ela esta na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica do Hospital Universitário.

Durante o acompanhamento da ocorrência, as equipes policiais prenderam o motorista da caminhonete pois ele estava embriagado. O caso foi então registrado como lesão corporal grave e morte no trânsito e dirigir com a capacidade psicomotora alterada por conta do álcool.

