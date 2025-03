Após presenciar a mãe sendo agredida pelo padrasto dentro de casa, uma menina de apenas nove anos acionou a Polícia Militar na noite de ontem (28), para prestar socorro na rua Rouxinol, no bairro Paranapungá em Três Lagoas.

Conforme divulgado pela Rádio Caçula, motivado por ciúmes, o agressor, de 34 anos, começou a discutir com a esposa, enquanto estavam ingerindo bebida alcoólica, momento em que passou a insultá-la verbalmente. A situação se agravou quando o homem partiu para agressão, com socos no rosto da vítima, chegando a tentar enforcar a mulher.

Diante da cena de violência, a filha da vítima, desesperada, ligou para a polícia informando que o padrasto estava tentando enforcar sua mãe e estava armado com uma faca. Quando a guarnição da Rádio Patrulha chegou ao local, uma vizinha já tinha interferido para conter o agressor. No entanto, o indivíduo ainda tentou ferir a companheira com o uso de uma faca, sendo novamente contido.

Os envolvidos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois apresentavam diversas lesões. O suspeito alegou ter sido linchado por várias pessoas, ficando com hematomas nas costas, escoriações no rosto e ferimentos nos joelhos e nos pés.

Após receberem atendimento médico, ambos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A faca utilizada na tentativa de agressão foi apreendida pela polícia.

