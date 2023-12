Menina de 9 anos que desapareceu em rio de Corumbá é encontrada pelos bombeiros

Saiba Mais Interior Criança desaparece após tomar banho de rio em distrito de Corumbá

A menina, de apenas 9 anos, que desapareceu ao tomar banho de rio durante a tarde de sábado (9), no distrito de Albuquerque, em Corumbá, foi encontrada sem vida durante o terceiro dia de buscas.

Conforme as informações do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, o corpo da criança foi localizado a cerca de 10 km de onde aconteceu o afogamento.

Ela estava próxima a Ponte do Morrinhos. Agora, é aguardada a chegada das equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis por fazer os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

Desaparecimento – as buscas pela criança foram iniciadas ainda no sábado, quando mergulhares fizeram duas sessões de busca em local de forte correnteza, entre as 18h e às 20h.

Segundo as primeiras informações divulgada pela corporação e também pelo site Diário Corumbaense, a menina estava acompanhada da mãe tomando banho na baía de Albuquerque, quando foi levada pela correnteza.

As buscas serão retomadas ainda pela de manhã de domingo. Mas ela não chegou a ser localizada novamente. Já pela manhã de hoje, o corpo da criança foi encontrado.

