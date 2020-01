Menina de 9 anos que sumiu de casa para comprar pão é encontrada

A família de Sara Galvão, 9 anos, estava procurando a criança que desapareceu após sair de casa no bairro Pioneiras para ir a padaria.

Segundo os parentes, a menina aproveitou que sua mãe estava dormindo para surpreende-la com um café da manhã e saiu sozinha de casa a procura de uma padaria.

Por conta do feriado, Sara não encontrou nenhum supermercado aberto e seguiu andando, até parar no Lago do Amor, onde sentou para descansar.

A amiga de uma prima dela, viu a postagem nas redes sociais sobre o desaparecimento e a levou de volta para casa.

