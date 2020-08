Menina é estuprada em construção de igreja

Menina de 18 anos é estuprada em obra de uma igreja em construção que fica na avenida Brasil, em Ivinhema. O crime ocorreu por volta das 23 horas do último domingo (16) quando a garota foi abordada por um homem que estava armado com uma faca.

Conforme o site Ivinotícias, ele teria ameaçado dizendo que era um assalto. Mas, na sequência, colocou o objeto no pescoço da jovem e a arrastou até a obra. No local, o criminoso obrigou a jovem a se deitar no chão, puxou a bermuda que ela vestia e então, cometeu o estupro.

O estuprador teria entregue uma corrente feminina a vítima, com um com um pingente escrito a letra A, e a libertou. Após ser atendida na Polícia Civil, a vítima foi encaminhada ao hospital da cidade para que fosse submetida a um procedimentos de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis (profilaxia), em seguida, a encaminhou para o exame de corpo de delito.

A entrega da corrente a vítima intrigou os investigadores que atuam no caso. Ainda não se sabe se a corrente pertencia a alguma outra possível vítima do estuprador. Até o momento o abusador não foi identificado e nenhuma ocorrência sobre o furto da corrente foi registrado.

A policia local recomenda a quem reconhecer a peça que procure a delegacia para prestar esclarecimentos que poderão contribuir na investigação e identificação do criminoso.

