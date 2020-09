Menina é internada após ser atingida por disparo com arma de chumbinho

Uma menina de 7 anos foi internada na Santa Casa após ser atingida por um disparo com uma arma de chumbinho no nariz, na tarde da última segunda-feira (22), na região do Tiradentes, em Campo Grande. A criança estava em casa com pai, quando o suposto tiro acidental ocorreu.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a mãe da criança foi interrogada durante o atendimento. De acordo com a informações passadas por ela, no momento que o fato aconteceu, ela estava trabalhando e a vítima em casa aos cuidados do marido.

Ainda conforme a mulher, ela recebeu uma ligação dele dizendo que a menina estava caída no quintal de casa, com um ferimento no rosto e que ele irai levá-la até a Unidade de Pronto Atendimento do Tiradentes (UPA).

No entanto, as informações passadas por ele eram desencontradas, já que em outra versão, o suspeito alegou que acriança estava brincando na rua na hora do acidente e que ela poderia ter sofrido uma descarga elétrica.

Após a chegada da mãe, o pai fugiu do local e, até o momento desta publicação não foi encontrado. Na unidade, o médico fez o atendimento e constatou que ela havia sido atingida por um projetil.

Devido ao ferimento, ela foi transferida para a Santa Casa. Segundo o hospital, ela passou por exames e constatou que, além do ferimento no nariz, ela está com o projetil alojado no lado esquerdo do rosto.

“A paciente recebeu alta hoje às 6h54. Ela ficou em observação na área verde do pronto-socorro. Realizou sutura do ferimento na região nasal e exame de imagem que não evidenciou fraturas. Seguirá em acompanhamento ambulatorial pela Bucomaxilofacial”, informou a instituição.

