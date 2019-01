Grávida, menina de 13 anos, é resgatada do "tribunal do crime"

Uma menina de 13 anos foi resgatada de uma casa abandonada em Sidrolândia, onde estava sendo mantida em cárcere privado por uma facção criminosa. A jovem está grávida de dois meses e foi agredida pelos criminosos.

A polícia chegou até o local, após uma denúncia anônima no último domingo, quando os policiais encontraram a garota ela estava caída no chão, imóvel, mas consciente. A adolescente recebeu vários chutes e socos no abdômen, estava com as roupas rasgadas e tinha vários ferimentos pelo corpo e com o olho esquerdo roxo.

Em depoimento, a menina relatou que foi agredida por três jovens e uma mulher, todos fazem parte de uma organização criminosa, e teriam entregado a jovem para o "tribunal do crime", pois estava sendo acusada de ter cometido furtos sem a autorização da facção.

A delegada que investiga o caso, Thais Duarte Miranda informou que os três suspeitos pertencentes ao grupo PCC, e todos deram a mesma versão do crime, “que a jovem teria entrado na casa de um deles para roubar uma bicicleta de”. Os suspeitos confessaram as agressões, mas como não houve flagrante, foram liberados logo em seguida.

Já a jovem em depoimento, informou que havia sido chamada pelos suspeitos para conversar, quando tentou sair da casa, foi impedida, e depois de ser espancada, um dos autores, entrou em contato com uma pessoa pelo celular e acabou perguntando “É para matar ou só para bater?".

Logo após ser resgatada, a adolescente foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e foi levada para o hospital de Sidrolândia. O conselho tutelar foi acionado para prestar assistência à vítima, que por sentir-se ameaçada, foi levava para um abrigo em outra cidade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sidrolândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também