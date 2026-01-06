Menu
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande

O caso é investigado como estupro e crimes correlatos; já o motorista de aplicativo não foi localizado pelas autoridades

06 janeiro 2026 - 11h55Vinícius Santos     atualizado em 06/01/2026 às 12h05
Meramente ilustrativa - Meramente ilustrativa -   (Foto: Frimages / Freepik)

Quatro adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, foram encontradas pela Polícia Militar em um quarto de motel no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande, na manhã do último sábado (3). O caso é investigado como estupro e envolveu a fuga das jovens da UAICA (Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes).

Fuga do abrigo - Segundo relato das menores, na noite de 2 de janeiro elas romperam uma porta do abrigo e se evadiram do local. Após pegarem um ônibus coletivo até o bairro Centenário, pediram a uma desconhecida que solicitasse um carro de aplicativo. Durante o trajeto, a adolescente de 16 anos teria combinado um programa sexual com um homem adulto.

Motel - As quatro jovens seguiram com o suspeito até o motel, onde permaneceram. Apenas a adolescente de 16 anos manteve relações sexuais com o homem. No local, elas também consumiram bebidas alcoólicas. Por volta das 9h da manhã, o suspeito saiu dizendo que iria até um mercado, mas não retornou — portanto não foi preso.

Ação da PMMS - A Polícia Militar foi acionada e encontrou as adolescentes no quarto. Uma delas apresentava marcas no corpo, semelhantes a "chupão". Diante da situação, o Conselho Tutelar foi chamado e o caso encaminhado ao CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada) para investigação.

Investigação em andamento - O episódio é apurado como estupro, bem como pelos crimes de induzir, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, importunação sexual, favorecimento da prostituição e crimes correlatos.

Reportar Erro
