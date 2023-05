Menino atropelado por ônibus na Afonso Pena segue intubado na Santa Casa

O menino, de 10 anos, atropelado por um ônibus na última quarta-feira (3), na Avenida Afonso Pena, segue internado, intubado e em estado grave, porém com estado geral estável na Santa Casa de Campo Grande.

A criança sofreu perda de massa encefálica, além de um traumatismo cranioencefálico grave, que resultaram em hemorragia na cabeça e no ouvido.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, a equipe médica não retirou a sedação devido à otorragia, um sangramento no ouvido. Ele continua recebendo sangue para controlar seu estado clínico.

Nos últimos dias não houve melhora, nem piora no quadro clínico da criança, por isso, existe um cuidado especial no tratamento.

O menino foi atropelado logo após fugir de uma confusão na avenida, próximo à Igreja Perpétuo Socorro, envolvendo dois homens e um deles armado com um facão.

Quando correu para a avenida, foi atingido pelo ônibus do transporte coletivo e depois arremessado contra um veículo estacionado. No dia do atendimento, ele precisou ser intubado e estabilizado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros.

Os dois homens envolvidos na confusão foram ouvidos e um deles figura como autor da lesão corporal culposa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também