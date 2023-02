Menino brincava em cima de caminhão antes de ser atropelado no Pioneiros

O menino de 9 anos morto na tarde desta quarta-feira (8), atropelado pelo caminhão de seu tio na Rua na Rua 13 de Novembro, no bairro Vila Pioneiros, em Campo Grande, bateu sua cabeça contra a roda do veículo após se desequilibrar enquanto brincava.

Segundo a delegada Joilce Ramos, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o tio da criança, de aproximadamente 50 anos, saiu de sua residência com o caminhão guincho, e foi até a casa onde a criança morava, e ao chegar no local, a vítima e outras duas crianças começaram a brincar no veículo, e sem que ele percebesse, o menino perdeu o equilíbrio, caiu, e teve a cabeça atingida pela roda do caminhão.

“Chegando, três crianças subiram no veículo, que ele alega que não viu. Um dos vizinhos viu, gritou com as crianças, pediu para que elas descessem. Duas obedeceram, mas o menino não, e quando chegou em um certo ponto, o menino quis pular do veículo em movimento e bateu a cabeça na roda do veículo”, explica a delegada.

A delegada ainda explicou que, de acordo com vizinhos, essa é a primeira vez que as crianças brincam dessa maneira,

A delegada ainda explica que o homem será levado para a delegacia, onde irá passar por um teste do bafômetro para confirmar que não estava bêbado no momento do acidente.

O caso será registrado como homicídio culposo e o tio da vítima será liberado logo em seguida.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também