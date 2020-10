Menino de 10 anos é atropelado por caminhão ao tentar atravessar a rua

Sarah Chaves, com informações do 94 FM Dourados

Um menino de 10 anos que andava de bicicleta acabou sendo atropelado por um caminhão na manhã deste sábado (3), no Estrela Tovi, em Dourados.

Conforme informações do 94FM Dourados, o acidente ocorreu na Rua Marginal Flor do Serrado e o menino foi atingido quando tentava atravessar a rua por um caminhão estava carregado com cimento e materiais de construção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado por moradores do bairro e encaminhou o garoto para o Hospital da Vida. Ele teve corte no rosto e há suspeita de fraturas.

