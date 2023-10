Menino de 10 anos é socorrido após ser atingido por estilhaços de tiro em Dourados

Uma jovem de 21 anos, e um menino de apenas 10 anos, foram atingidos por estilhaços provocados por disparo de arma de fogo durante o domingo (1°), a rua Mozart Calheiros, próximo ao cruzamento com a Vereador Aguiar de Souza, região do Jardim Água Boa, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, as vítimas estavam em uma residência quando foram surpreendidas pelo disparo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, encaminhado a criança e a jovem até uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar também esteve no endereço e realizou diligências pela região, localizando uma mulher de 30 anos, quer seria suspeita de ter efetuado os disparos. Porém, na delegacia ela negou ter sido a autora dos tiros.

Já nas primeiras horas da manhã de hoje (2), ainda segundo o site, a arma que teria sido usada na noite de ontem foi localizada na rua Araguaia, próximo da casa onde aconteceu o disparo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e segue sendo investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também