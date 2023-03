Menino de 12 anos morre apÃ³s disparo com arma de avÃ´ no Coophavila II

Um menino, de 12 anos, morreu na noite de ontem (25), com um tiro na cabeça após se trancar no quarto com a arma de seu avô. O caso ocorreu no bairro Coophavila II, em Campo Grande. Segundo informações apuradas, o avô é um segurança particular e a arma não possuía registro.

Conforme a polícia, a família estava reunida na residência, quando o menino se trancou no quarto depois de tomar banho, e logo após foi ouvido o disparo da arma de fogo. Apesar de não confirmado, vizinhos afirmam terem ouvidos dois disparos vindo da casa.

A criança foi encontrada pela família caída no chão, ainda com sinais vitais. O menino foi levado para o hospital Regional por familiares, mas acabou não resistindo ao ferimento.

À polícia, a madrasta da criança afirmou que o menino estava triste e calado nos últimos dias. Já os vizinhos, afirmaram que era um menino alegre, que falava com todo mundo, e que momentos antes do ocorrido ele estava em frente da casa conversando com mais dois meninos.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas, sendo a arma do crime encontrada dentro de uma gaveta do guarda-roupa, no quarto do avô. A arma, um revólver calibre 38, apresentava três munições intactas e uma deflagrada. O GOI (Grupo de Operações e Investigações) esteve no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado pela DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Também foram chamadas equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que está responsável por casos de violência envolvendo crianças nos fins de semanas.

