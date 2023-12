Menino de 15 anos é preso por roubar chuteira usando arma de brinquedo em MS

Um adolescente de 15 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a manhã de sábado (9), depois de usar uma arma falsa para roubar uma chuteira na cidade de Paraiso das Águas.

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um assalto que havia acabado de acontecer. Ao chegar no comércio, os policiais foram atendidos pela vítima, que contou ter sido assaltada por um adolescente.

Em seu relato, a vendedora disse que o rapaz chegou à loja e olhou vários acessórios de futebol. Em determinado momento, experimentou uma chuteira e disse que iria buscar o dinheiro com seu pai para efetuar a compra.

Ao retornar para o estabelecimento, o menino esperou a vítima colocar o produto em uma sacola para anunciar o assalto. Desacreditada da situação, a mulher chegou a questionar o adolescente sobre o crime, momento em que ele levantou a camiseta, mostrou uma arma falsa na cintura, pegou a chuteira e fugiu tomando rumo ignorado.

Os policiais fizeram diligências pela região, localizando o adolescente e o levando para a Delegacia de Polícia Civil. Ele estava acompanhado do responsável, com a chuteira e arma utilizada no crime. O caso foi então registrado como roubo.

