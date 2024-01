Menino de 2 anos é espancado pela mãe e pelo padrasto no Tijuca

Caso de maus-tratos contra um menino, de apenas 2 anos, foi denunciado a Polícia Civil durante a tarde desta quarta-feira (24), em Campo Grande. Na ocasião, a criança estaria sendo constantemente espancada do padrasto, de 31 anos, e a própria mãe, de 26, na casa onde moram juntos localizada no Bairro Jardim Tijuca.

Conforme o registro policial, o pai do pequeno foi informado pela avó de um dos irmãos dele, que o menino e as outras crianças da casa estavam sendo vítimas de maus-tratos. Para o rapaz, de 27 anos, ela disse que seu filho era constantemente colocado de castigo e deixado sozinho no imóvel, na companhia dos irmãos ainda pequenos.

O neto da mulher detalhou que quando a vítima é penalizada chora muito. Apesar disso, nada chegou a ser feito até então, quando a história chegou aos ouvidos do pai do menino.

Como todo o assunto foi contato a ele via áudios no WhatsApp, o homem guardou todos as provas e passou para um pen drive. Ele ficou de entregar tudo as autoridades durante as investigações.

Ainda segundo o registro policial, o Conselho Tutelar foi acionado, para ficar por dentro do caso e tomar as medidas cabíveis.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e maus tratos qualificado, se o crime é praticado contra menos de 14 anos, na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

