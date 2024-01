Menino de 4 anos atacado por capivara ganha alta e vai para casa em Três Lagoas

O pequeno Anthony Gabriel Lima Magalhães, de 4 anos, que foi atacado por uma capivara na noite do dia 14 de janeiro na Lagoa Maior, em Três Lagoas, teve alta do Hospital Regional Magid Thomé, no final da manhã de quarta-feira (24).

Conforme as informações já divulgadas pelo JD1, o menino brincava com a prima quando passou correndo perto de uma capivara com filhote. Ele foi atacado e recebeu várias mordidas do animal. O pequeno foi socorrido pelos familiares e levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento e levou 35 pontos.

No entanto, o menino teve febre e passou mal horas depois, sendo levado para o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, onde ficou internado por oito dias, segundo o site RCN 67. Agora o pequeno segue com o tratamento em casa, tomando medicamentos, por conta de uma anemia contraída após perder muito sangue.

