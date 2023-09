Menino de 4 anos tem rosto dilacerado por pitbull em Ribas

Um menino, de apenas 4 anos, teve parte do rosto dilacerado ao ser atacado por um cachorro da raça pitbull, enquanto voltava da creche durante a noite de segunda-feira (19), na Rua Braulino Nogueira da Silva, bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo. O animal estava amarrado em poste na rua.

Conforme as informações iniciais, o pequeno estaria voltando para casa com os responsáveis. Ao passar pelo local, acabou sendo atacado pelo animal, que estava amarrado em poste do lado de fora da residência.

Para concluir o ataque, o cachorro teria arrastado o menino. Populares que estavam na região tentaram ajudar puxando o pitibull, o que acabou causando cortes profundos no rosto da criança, pois o animal estava com os dentes cravados nele.

Após conseguirem tirar o cachorro de cima da criança, ele foi socorrido as pressas e levado em estado de choque para o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues. Segundo o site Notícias do Cerrado, durante a madrugada o menino precisou ser transferido em vaga zero para Campo Grande, onde passaria por cirurgias.

Ainda de acordo com o site do interior, depois dos acontecimentos o dono do animal foi até a delegacia acompanhado de um advogado, para prestar esclarecimentos. Ele teria sido levado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Deixe seu Comentário

Leia Também