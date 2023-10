Menino de 5 anos fica em estado grave ao ser atropelado por motociclista em Chapadão

Um menino, de 5 anos, foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um motoentregador na noite de sábado (29), na Rua Cassilândia, localizada no bairro Espatódia, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado pois uma criança havia sido atropelada. Ao chegarem no local, fizeram contato com o motociclista, que relatou estar fazendo entregas, transitando sentido norte-sul, quando foi surpreendido pelo menino que atravessou a rua do nada. Por conta da colisão, a criança foi arremessada a aproximadamente 5 metros de distância.

A mãe do menino contou que ela teria ido com ele em uma conveniência comprar um refrigerante para o pequeno. Ao retornar, para o outro lado da rua, a criança ficou para trás e quando foi atravessar na direção da mãe, acabou sendo atropelado.

O acidente resultou em vários cortes profundos no crânio do menino. Devido a gravidade dos ferimentos, a criança foi estabilizada e encaminhada de vaga zero para Campo Grande.

O autor realizou o teste de alcoolemia e o resultado não indicou o uso de bebida alcóolica por parte do motociclista. Os documentos do veículo estavam devidamente regularizados.

O motoentregador foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso acabou sendo registrado como sinistro de trânsito com lesão corporal culposa.

