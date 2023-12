Menino de 7 anos é atropelado por motociclista bêbado em Aquidauana

Um menino, de 7 anos, acabou sendo atropelado por um motociclista embriagado, de 40 anos, durante a noite de quinta-feira (21), na Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site O Pantaneiro, ao atropelar o menino o motociclista caiu na via. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) foi acionado e quando chegaram ao local, encontraram a criança chorando no colo do pai. Ele tinha hematomas e sangramentos no nariz.

Durante o atendimento, os médicos do SAMU constataram a embriaguez do motociclista, pois ele estaria agitado e com odor etílico. Por conta da queda, o homem teve escoriações pelo corpo.

O menino foi levado para o pronto-socorro de Aquidauana, enquanto o motociclista acabou indo para a delegacia.

