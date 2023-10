Menino de 8 anos é atropelado por carreta e socorrido em estado grave

Um menino, de apenas 8 anos, foi atropelado por uma carreta durante a tarde de sábado (7), no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Brasilândia, região do Jardim Santa Maria, em Bataguassu. Ele foi socorrido com várias fraturas pelo corpo, em estado grave.

Conforme as informações iniciais, o menino estaria em uma bicicleta sem freios quando tentou cruzar a avenida. Neste momento, ele acabou colidindo contra a carreta e foi atropelo pelos pneus do último eixo do veículo.

O motorista da carreta, de 23 anos, não teria percebido o acidente. Ele parou apenas porque foi informado por testemunhas que presenciaram o fato. Ele parou para prestar os primeiros socorros a criança logo em seguida.

Corpo de Bombeiros socorreu o menino ainda no local. Ele precisou ser encaminhado para a Santa Casa do município, com fratura exposta na perna direita, arranhados e cortes nos braços, ferimentos no rosto e suspeito de traumatismo craniano.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Criminal e ANTT também estiveram no local. Após a apuração inicial, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

