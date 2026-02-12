Menu
Polícia

Menino de 9 anos é socorrido pelos bombeiros após ficar com anel preso no dedo em Corumbá

A equipe utilizou técnicas e ferramentas específicas para cortar o anel, preservando a integridade do dedo e proporcionando alívio imediato da dor

12 fevereiro 2026 - 17h41

Um menino de 9 anos precisou de atendimento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar por volta das 23h desta quarta-feira (11), após ficar com um anel preso em um dos dedos da mão, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na Rua Geraldino Martins de Barros, no bairro Centro América.

Segundo os bombeiros, a criança apresentava inchaço significativo (edema) e dor intensa na região afetada, provocados pela compressão do objeto.

A equipe utilizou técnicas e ferramentas específicas para cortar o anel, preservando a integridade do dedo e proporcionando alívio imediato da dor. Após o procedimento, o menino permaneceu sob os cuidados do responsável.

Os bombeiros orientaram a família a observar possíveis alterações circulatórias no local atingido.

Orientações - O Corpo de Bombeiros Militar reforça algumas recomendações para evitar esse tipo de ocorrência:

  • Evitar o uso de anéis e acessórios apertados em crianças, especialmente em fase de crescimento;
  • Não utilizar objetos improvisados como anéis, como arruelas, porcas ou peças metálicas;
  • Ao perceber inchaço, mudança de cor ou dor intensa, procurar ajuda imediatamente;
  • Não tentar remover o objeto com ferramentas inadequadas, para evitar lesões mais graves.

