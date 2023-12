Menino de 9 anos pede socorro na rua após o pai ameaçar matar a mãe a facadas

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por ameaçar a esposa e agredir um filho de 9 anos, durante a quinta-feira (14), na cidade de Nova Andradina. A ameaça foi praticada com o uso de facas.

As diligências se iniciaram quando o filho da vítima avistou a viatura na rua e correu pedindo por socorro. Assim, os policiais ouviram a narrativa e se deslocaram ao endereço dos fatos, tendo a vítima e sua mãe confirmado os fatos.

Então, a equipe de investigadores iniciou diligências para encontrar o autor, que foi localizado, juntamente com as facas instrumentos do delito, no quintal aos fundos da residência.

Segundo informações do site Nova News, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia e os instrumentos do crime foram apreendidos pela autoridade policial.

O indivíduo permanecerá preso e ficará à disposição da Justiça.

