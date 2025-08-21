'Menino de muita luz': Morte de adolescente que se afogou em piscina de clube comove Campo Grande

Saiba Mais Polícia Adolescente que se afogou em piscina de clube morre em Campo Grande

Por meio de nota, a escola onde o adolescente Endrick Guilherme Lopes dos Santos estudava lamentou sua morte durante o final da manhã de hoje (21). O menor morreu dias após se afogar em uma piscina do Tênis Clube, na região do José Abrão, em Campo Grande.

“Sua partida deixa um vazio imenso em nossa escola, mas também lembranças que jamais serão esquecidas”, diz o texto publicado pela Escola Estadual José Mamede de Aquino.

O pai do menor, muito abalado, lembrou da pessoa boa que o filho era desde o dia em que nasceu. “Desde que pisou neste mundo nunca teimou ou foi desobediente. Era um menino de muita luz”, afirmou.

Enquanto isso, outros conhecidos a amigos lamentaram o ocorrido. “Eu não to acreditando. Você é tão novo, meu primo! Deus sabe de todas as coisas”, disse.

O incidente aconteceu na manhã de domingo (17), e desde então, Endrick estava nas orações de familiares, amigos e conhecidos, que torciam pela sua melhora.

“Que tristeza, Senhor! Orei tanto por ele, vi esse menino crescer. Estou sem acreditar ainda que ele se foi. Uma pessoa tão gente boa, por quê meu Deus?”, comentou uma mulher.

Afogamento -

Informações repassadas a reportagem apontam que a vítima chegou a ser socorrida por alguns frequentadores, já que o clube não desprovia de salva-vidas no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e foi necessário manobras de reanimação no garoto, que foi estabilizado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

A vítima permaneceu internada durante os últimos dias, inclusive estando sedado, no entanto, não resistiu e faleceu na noite desta quarta-feira.

No dia seguinte ao ocorrido, na segunda-feira, dia 18 de agosto, o Tênis Clube usou as redes sociais para publicar uma nota oficial, dizendo que vai revisar os procedimentos da área de lazer e reforçar os protocolos de segurança.

Veja a nota na íntegra, assinada pelo diretor do clube, Joanir Cesar de O. Silva:

"O Tênis Clube de Campo Grande, vem a público manifestar sua profunda consternação pelo acidente ocorrido em suas dependências no último domingo (17), envolvendo um adolescente que segue em atendimento médico.

Desde o primeiro momento, o Clube prestou todo o apoio necessário no socorro e permanece acompanhando a evolução clínica da vítima.

O Clube está apurando os acontecimentos e reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a confiança junto aos associados e à comunidade, colaborando integralmente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos.

Como medida imediata, a diretoria determinou reforço nos protocolos de segurança e revisão dos procedimentos de acesso às áreas de lazer, visando garantir a integridade de todos os frequentadores".

