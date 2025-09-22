Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados

Um menino, de apenas 8 anos, desapareceu por mais de 24h após sair de casa para brincar em Dourados. Ele sumiu no sábado (20) e foi encontrado apenas às 15h14 de domingo (21).

Conforme o registro policial, uma conselheira tutelar procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade detalhando que há algum tempo vem acompanhando o menor.

Ela explicou ainda que vira e mexe a genitora tem o costume de relatar o desaparecimento do menor, o que em sua avaliação, configura um abandono por parte da mãe da criança. Por conta disso, a conselheira elaborou um relatório a respeito do caso e que este será encaminhado à delegacia da área competente.

Em mais um desaparecimento, o menor saiu de casa 13h de sábado para brincar na rua e foi encontrado apenas na tarde de domingo. A conselheira então foi até a delegacia para registrar o caso.

A genitora do menor, de 28 anos, poderá responder por abandono de incapaz.

