Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados

A mãe do menor teria o costume de comunicar o sumiço do filho às autoridades e poderá responder por abandono de incapaz

22 setembro 2025 - 16h11Brenda Assis

Um menino, de apenas 8 anos, desapareceu por mais de 24h após sair de casa para brincar em Dourados. Ele sumiu no sábado (20) e foi encontrado apenas às 15h14 de domingo (21).

Conforme o registro policial, uma conselheira tutelar procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade detalhando que há algum tempo vem acompanhando o menor.

Ela explicou ainda que vira e mexe a genitora tem o costume de relatar o desaparecimento do menor, o que em sua avaliação, configura um abandono por parte da mãe da criança. Por conta disso, a conselheira elaborou um relatório a respeito do caso e que este será encaminhado à delegacia da área competente.

Em mais um desaparecimento, o menor saiu de casa 13h de sábado para brincar na rua e foi encontrado apenas na tarde de domingo. A conselheira então foi até a delegacia para registrar o caso.

A genitora do menor, de 28 anos, poderá responder por abandono de incapaz.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem invade casa e tenta matar vizinho a facadas no Los Angeles
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Mulher é resgatada de cárcere privado no Jardim Centenário, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher apanha do marido com filho de 9 meses no colo e criança fica ferida em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Suspeito foi localizado e preso em Três Lagoas
Polícia
'Baianinho', que matou homem em igreja de Campo Grande, é preso em Três Lagoas
Foto: Corpo de Bombeiros de Corumbá
Polícia
Carreta tomba em estrada de Corumbá e motorista morre preso às ferragens
Foto: Reprodução/ Redes sociais
Polícia
Feirante capota o carro a caminho do trabalho em Bonito
Foto: Maikon Leal
Polícia
Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente na BR-163, em Coxim
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande