Menino e adolescente morrem afogadas em lago na fronteira

Uma criança de 9 e uma adolescente de 15 anos, morreram afogados na tarde deste domingo (1º) em um lago de uma propriedade rural na Colônia Guavirá, em Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande.

De acordo com o Ponta Porã News, as vítimas foram identificadas como Karen Letícia Benitez Zarate, de 15 anos, e Osmar Ramón Galeano Ortiz, de 9 anos, que moravam no local com os pais, que trabalham na fazenda.

As duas vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para o Hospital de Pedro Juan Caballero, elas deram entrada na unidade de saúde já sem vida. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O caso é investigado pela polícia paraguaia.

