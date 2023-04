Menino é atropelado por ônibus enquanto andava de bicicleta no Los Angeles

Um menino, de 8 anos, foi atropelado por um ônibus enquanto andava de bicicleta no cruzamento da Rua José Mauricio com a Rua Engenheiro Paulo Frontin, no bairro Jardim Los Angeles. O acidente aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (14).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o ônibus estava fazendo uma conversão para entrar na Rua José Mauricio quando acabou atingindo a criança que andava de bicicleta na rua.

Informações iniciais apontam que o menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital da Cassems, consciente e orientado, com algumas escoriações.

Procurado pela reportagem, o Consócio Guaicurus informou por meio de nota que está acompanhando de perto o caso. “O que temos são informações sobre os fatos. O ônibus fazia conversão à esquerda e o garoto vinha na mesma direção da pista, mas na contramão. O garoto foi atendido e a empresa continua acompanhando a evolução dele. No momento do acidente ele não queria ser nem atendido, mas o motorista insistiu e acionou o socorro”.

Deixe seu Comentário

Leia Também