Menino leva bomba escondida para casa e perde dedos da mão

Jônathas Padilha, com informações do Dourados News

Uma criança, 12 anos, perdeu os dedos da mão esquerda ao manipular uma granada de atordoamento, que desorienta os sentidos, no conflito entre índios, seguranças dos sítios e policiais militares que aconteceu no Perimetral Norte em Dourados.

Em entrevista, o tio do menino, Genésio Araújo, 29 anos, disse que o garoto encontrou a granada na estrada, ficou curioso e levou escondido para a casa. No fundo da casa, na aldeia Bororó, cortou a granada, que tem pólvora, e com um isqueiro, acendeu.

Ainda segundo o parente, a mão ficou gravemente ferida. “Explodiu na mão dele, ficou só no osso” e que outras crianças também pegaram a granada. “Muita gurizada pegou por curiosidade”.

Os familiares entraram em contato com um agente de saúde, que acionou o Corpo de Bombeiros, que com o auxílio do carro de um órgão de proteção aos indígenas, o levaram até o Hospital da Vida.

De acordo com a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud), a criança segue internada e teve três dedos amputados.

Deixe seu Comentário

Leia Também