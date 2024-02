Menino que desapareceu nas águas do Rio Miranda é encontrado morto

João Vitor Rios, de 10 anos, que desapareceu na tarde de segunda-feira (26) ao ir nadar no Rio Miranda com o primo, de 15 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira (27) pelos militares do Corpo de Bombeiros, em Jardim.

Conforme as informações divulgadas pelo site Jardim MS News, o corpo do pequeno estava na mesma região onde havia desaparecido, porém, acabou sendo localizado por volta das 05h30 de hoje.

A ação de busca contou com apoio da Polícia Militar e também da Polícia Militar Ambiental. A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas, indo até o local para fazer a investigações iniciais sobre o caso.

Matar aula – Ainda na tarde de ontem, o site informou que a criança e o primeiro estariam matando aula para poder ir se divertir no rio. O adolescente mais velho é que teria acionado o resgate, por volta das 14h.

Aos militares ele teria contado que estava com o primo que entrou no rio e acabou afundando. Por estar muito nervoso, ele não soube detalhar o que teria acontecido.

Os Bombeiros estão no local e deram início às buscas com o mergulhador. O chinelo da vítima ficou na margem do rio e o outro adolescente foi levado pela Polícia Militar para avisar a família.

Devido as chuvas, o rio está bastante cheio e com a água turva, o que teria dificultado as buscas feitas pelos militares.

