Menino que morreu ao tomar remédio controlado, ingeriu mais de 40 comprimidos na Capital

O menino, de 4 anos, que morreu na tarde desta quinta-feira (6), no Hospital Universitário, em decorrência de sérias complicações após ingerir um medicamento controlado do pai, havia tomado pelo menos 49 comprimidos de Ácido Valproico.

A informação consta no boletim de ocorrência, obtido pela reportagem, que foi registrado após um encaminhamento por parte da unidade hospitalar.

No relato apresentado para a Polícia Civil, o menino foi encontrado desacordado no dia 29 de janeiro ao lado de um frasco vazio de 'ácido Valproico', onde teria ingerido os comprimidos citados acima, além de ser localizada próximo a ele, uma cartela de amitriptilina.

A criança foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário e foi posteriormente transferida para o Hospital Universitário, onde foi intubado e admitido no CTI (Centro de Terapia Intensiva) pediátrico.

Ele apresentava sinais de choque com pupilas midriáticas, onde evoluiu com aneuria. O menino ficou internado a base de ventilação mecânica, sendo realizado hemodiálise desde o dia 30 de janeiro.

Porém, após uma semana internado, o menino não resistiu as complicações e faleceu nesta quinta-feira, por volta das 12h.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o Hospital Universitário, que deu o retorno dizendo que "todas as informações sobre o atendimento e a conduta terapêutica são discutidos pelas equipes de atenção à saúde e comunicadas exclusivamente ao paciente ou ao familiar responsável".

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

