Menino 'se esconde' na casa da vizinha com medo de apanhar novamente do pai

Com medo de voltar para casa e ser agredido pelo pai novamente, um menino de apenas 9 anos, pediu ajuda para uma vizinha durante a noite de terça-feira (21), no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o menino mora com o pai desde a mãe faleceu. Ontem, a vizinha acionou a Polícia Militar informando que o menor estava em sua residência e que há tempos frequenta o local em busca de amparo.

No entanto, ele sempre retornava para casa. Porém, ontem o garoto se recusou a voltar, já que estaria com medo de ser agredido pelo pai. Ainda para a vizinha, o menino contou que já havia apanhado do genitor outras vezes.

Quando questionado pelos policiais, o menino disse não ter contato com nenhum outro familiar. Por conta disso, o menor foi levado para delegacia e o Conselho Tutelar chamado, para ficar responsável pelo caso.

O menino também era deixado sozinho em casa pelo pai, que saia para trabalhar. O homem não chegou a ser localizado pelas autoridades.

