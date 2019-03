Menor Ã© apreendido com carro furtado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quinta-feira (21), um menor de 17 anos, com um carro furtado de Belo Horizonte- MG. A equipe abordou o jovem no km 323 da BR-163 em Rio Brilhante/MS.

Durante fiscalização, a equipe da PRF constatou que o Ford/KA tinha placas aparentes de Belo Horizonte/MG e que o condutor era menor de idade e não possuía habilitação para dirigir. Após vistoria no veículo, os agentes observaram que havia alterações nos sinais identificadores do carro, que é proveniente de furto com placas originais de também de Belo Horizonte.

O menor declarou ter pego o carro em Belo Horizonte/MG e levaria para Dourados/MS, onde receberia R$ 3.000,00 pelo transporte.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante/MS e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o menor.

Deixe seu Comentário

Leia Também