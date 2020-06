Menor é detido e diz que tráfico seria para ajudar mãe com câncer

Flávio Veras, com informações do Dourados News

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite da última sexta-feira (26) por ato infracional tráfico de drogas, em Dourados. O menor alegou que o dinheiro vindo do crime era para ajudar a mãe, que supostamente estaria com câncer.

Segundo reportagem do site Dourados News, o suspeito é morador em Nova Xavantina (MT) e estava num ônibus que fazia a linha entre Ponta Porã e Campo Grande. Conforme a ocorrência, policiais militares do Canil realizaram a abordagem do veículo

Os policiais, encontraram na bagagem do menor, três pacotes contendo maconha, totalizando 13 quilos do entorpecente.

Questionado, o menor disse ter desembolsado R$ 2.250 pela droga iria vende-la na cidade onde mora. O dinheiro do tráfico, segundo ele, seria para usar no suposto tratamento de câncer da mãe.

O adolescente foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e autuado pelo ato infracional tráfico de drogas.

