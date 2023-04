Menores são detidos após tentar aplicar golpe em comerciante de MS

Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram identificados tentando aplicar o golpe do pix em uma empresa de Bataguassu, durante a tarde de terça-feira (11). Eles irão responder pelo crime de estelionato na forma tentada.

Segundo apurado, após ter solicitado a compra de produtos no valor de R$ 100,00, via WhatsApp, o comprador enviou um comprovante ao estabelecimento. No entanto, o valor não caiu na conta da empresa.

As equipes policiais foram acionadas e acabou verificando indícios de adulteração no comprovante de pagamento via Pix. Durante diligências, as equipes conseguiram identificar os autores.

Eles foram encaminhados para a delegacia, onde permaneceram em companhia de seus representantes legais durante o registro da ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Bataguassu.

