Mensagem de 'massacre' em banheiro faz diretora buscar polícia em Campo Grande

No final da tarde desta segunda-feira (30), uma nova mensagem de ameaça de massacre foi encontrada no banheiro de uma escola.

O caso foi apresentado na delegacia pela diretora da escola Dr. Arthur Vasconcellos Dias, no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande, após ser orientada para registrar a ocorrência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a frase dizia "massacre 06/06/2023", o que seria na terça-feira da semana que vem.

A frase foi encontrada por um aluno e a mensagem estava escrita na parede do banheiro, atrás do vaso sanitário. Assim que encontrou, o estudante procurou a coordenação e a diretora foi até o local verificar, e de fato, achou a frase.

Uma equipe da Ronda Escolar, da Polícia Militar, orientou a diretora a buscar a delegacia para o registro da ocorrência. O responsável pela limpeza informou que a mensagem teria sido escrita por um aluno do período vespertino, uma vez que ao limpar o banheiro de manhã, não havia nenhuma frase no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro como ameaça.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também