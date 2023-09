Mercado é flagrado vendendo carne podre no Santo Antônio

Um mercado, localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro Santo Antônio, foi fiscalizado mais uma vez durante a manhã desta terça-feira (26). No local, as equipes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), do Iagro e Procon-MS, encontraram carne podre sendo vendida.

Conforme as informações policiais, a fiscalização foi uma ação conjunta após várias denúncias serem feitas pela população, apontando que o local estaria vendendo carne em desacordo com a legislação e imprópria para consumo.

Durante as ações, foram encontradas cerca de 1 tonelada de carne podre sendo revendida para população.

O estabelecimento já teria sido fiscalizado e multado várias vezes, tendo o proprietário sido preso em ocasiões anteriores. Ainda segundos as equipes que cuidaram do caso, o que surpreendeu a fiscalização hoje foi a total falta de higiene, carne podre, manuseada e fracionada em desacordo com a legislação.

