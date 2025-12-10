Menu
Polícia

Mercadorias contrabandeadas de R$ 104 mil são apreendidas em Maracaju

Nenhum dos produtos apreendidos estavam com documentação legal exigida para entrada e circulação no país

10 dezembro 2025 - 17h23Luiz Vinicius
Mercadorias foram apreendidasMercadorias foram apreendidas   (Divulgação/PMR)

Mercadorias contrabandeadas foram apreendidas durante a terça-feira, dia 9, na MS-162, em Maracaju, enquanto a PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizava uma fiscalização de trânsito.

Os produtos, 6 aparelhos de celular Android, 300 pacotes de cigarro, marca Fox, 70 ampolas de testosterona e 141 caixas de medicamentos injetáveis, estavam em um Toyota Corolla.

Segundo o site Jornal da Nova, o prejuízo ao crime foi calculado em mais de R$ 104,5 mil.

Os policiais verificaram que nenhum dos produtos apreendidos estavam com documentação legal exigida para entrada e circulação no país.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.

