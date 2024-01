Mercedes invade e destrói loja na Chácara Cachoeira

Uma Mercedes invadiu, na tarde desta sexta-feira (12), um espaço de beleza na Rua Doutor Eduardo Machado Metelo, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. O veículo estourou a fachada de vidro e chegou a se chocar contra parede interna do estabelecimento.

Segundo o dono do estabelecimento, que estava em casa no momento do acidente, a loja já está no local há cerca de dois anos, e essa é a primeira vez que algo acontece. Ele também afirmou que não sabe qual é o valor do prejuízo para a loja.

“Por sorte não tinha ninguém aqui sendo atendido. Estava todo mundo lá para dentro”, comentou o proprietário. “Só não foi pior porque tem a película de proteção, o vidro poderia ter explodido e machucar até as meninas, se elas estivessem aqui”, completou.

O veículo já foi retirado do local. A motorista estava muito nervosa com o acidente e foi levada embora pelo marido.

