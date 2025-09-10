Mesmo baleados, irmãos dirigem até UPA para pedir socorro em Campo Grande

Dois irmãos foram baleados durante a noite de terça-feira (9) na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, os dois viajavam em uma Volkswagem Parati seguindo de Ribas para a Capital quando o carro acabou estragando. Por conta disso, eles precisaram parar às margens da rodovia.

Em determinado momento, um carro passou pelos dois efetuando vários disparos. Os irmãos foram então atingidos no maxilar, enquanto um deles ficou com uma bala alojada no braço.

Após os disparos e mesmo feridos, eles seguiram viagem até a UPA Universitário, onde chegaram pedindo por socorro e receberam atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada, fazendo as verificações no local.

Não chegou a ser divulgado o estado de saúde dos dois, tão pouco se eles chegaram a reconhecer o autor dos disparos. O caso foi então encaminhado para a delegacia e será investigado.

