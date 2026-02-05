Mesmo com risco de alagamento, família se recusa a sair de casa em Aquidauana

Uma família se recusou a sair de uma casa com risco de alagamentos durante a noite desta quarta-feira (4), na cidade de Aquidauana. A ação contou com o apoio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Conforme as informações do site Aquidauana News, o atendimento foi realizado com o uso de uma embarcação do Corpo de Bombeiros, que auxiliou os militares a se deslocaram até uma residência localizada na região do Pirizal, no bairro Centro.

No local, foi constatado que o quintal do imóvel estava completamente alagado devido à elevação do nível da água. O morador foi orientado sobre os riscos da situação, incluindo a possibilidade de agravamento do alagamento, e recebeu recomendação para deixar o imóvel de forma preventiva.

Apesar das orientações, o morador optou por permanecer na residência e recusou a evacuação.

Diante da situação, foi elaborado e assinado um Termo de Responsabilidade pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, isentando os órgãos públicos de eventuais responsabilidades decorrentes da permanência no local.

