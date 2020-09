Mesmo com tráfego normal na BR-262, motoristas devem ficar atentos

A Polícia Rodoviária Federal informou que o tráfego de veículos na BR-262, trecho entre Miranda e Corumbá, está normal. Ontem à tarde, até por volta das 20h45, o trânsito teve de ser interrompido por causa da fumaça dos focos de incêndios nos dois lados da pista, que reduziram e muito a visibilidade de condutores.

Essa pode ter sido a causa de um acidente pela manhã, envolvendo um caminhão-baú e uma carreta. O motorista do caminhão, de 60 anos, morreu no impacto da colisão frontal. Mãe e filho que também estavam no veículo, que fazia frete de mudança, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar e trazidos para o pronto-socorro de Corumbá.

Hoje, de acordo com a PRF, ainda há fumaça naquela região, mas sem novos focos de incêndio no trecho.

O Corpo de Bombeiros de Corumbá dá algumas dicas de segurança ao motorista que durante a viagem se deparar com um incêndio na margem da rodovia:

- Se possível, evite trafegar se a fumaça for densa, você nunca saberá a extensão do incêndio;

- Se for inevitável, ou adentrar na fumaça inadvertidamente, ao trafegar:

1. Fechar o vidro do veículo;

2. Manter distância do veículo da frente;

3. Trafegar com farol baixo aceso;

4. Evite frear bruscamente;

5. Não ligar o pisca alerta com o veículo em movimento;

6. Não parar na faixa de rolamento.

Os bombeiros também alertam: não jogue cigarros acesos às margens das rodovias. Respeite o meio ambiente e pratique a cidadania, nunca atire nenhum tipo de lixo pela janela do veículo.

