Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mesmo esfaqueado no pulmão, homem recusa atendimento médico em Dourados

Horas após sair do hospital, precisou ser levado até a unidade de saúde novamente, onde recebeu atendimento

16 setembro 2025 - 14h51Brenda Assis
Hospital da VidaHospital da Vida   (Google Maps)

Homem de 31 anos recusou atendimento médico ao ser informado que precisaria passar por uma cirurgia após ser esfaqueado. Porém, horas depois, ele voltou a ser internado. O caso aconteceu na cidade de Dourados entre a noite de segunda-feira (15) e a madrugada de terça-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital da Vida. Na unidade de saúde, ele foi informado que precisaria passar por uma operação.

Tentando fugir da mesa de cirurgia, ele recusou atendimento médico e foi embora. No entanto, horas depois, voltou a ser levado para a unidade de saúde, onde recebeu os atendimentos médico necessários.

Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado a agressão nem sobre a autoria do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu
Polícia
Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu
Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo
Polícia
Adolescente morre ao cair de 13 metros de altura em parque aquático de SP
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por estuprar uma criança de 12 anos em Corumbá
Ele foi retirado do local sem ferimentos
Polícia
Bombeiros salvam cachorro que foi soterrado em Ribas do Rio Pardo
O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos seguia para o Mato Grosso quando o acidente acontenceu
Polícia
Pecuarista morre em queda de avião no Pantanal de MS, em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Armado com canivete, sargento do Exército é baleado ao atacar PMs na Vila Planalto
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Sem aceitar divórcio, mulher bate no marido com chinelo em Campo Grande
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Ele foi encontrado após 24h de buscas
Polícia
Campo-grandense que sumiu no Rio Aquidauana durante pesca é encontrado
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Pedestre atropelado por moto morre após uma semana na Santa Casa da Capital

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira