Mesmo esfaqueado no pulmão, homem recusa atendimento médico em Dourados

Homem de 31 anos recusou atendimento médico ao ser informado que precisaria passar por uma cirurgia após ser esfaqueado. Porém, horas depois, ele voltou a ser internado. O caso aconteceu na cidade de Dourados entre a noite de segunda-feira (15) e a madrugada de terça-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital da Vida. Na unidade de saúde, ele foi informado que precisaria passar por uma operação.

Tentando fugir da mesa de cirurgia, ele recusou atendimento médico e foi embora. No entanto, horas depois, voltou a ser levado para a unidade de saúde, onde recebeu os atendimentos médico necessários.

Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado a agressão nem sobre a autoria do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

