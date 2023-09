Mesmo na prisão, rapaz persegue ex-mulher com mensagens ameaçadoras em Campo Grande

Recebendo várias mensagens em tons ameaçadores, uma mulher, de 30 anos, decidiu procurar a delegacia durante o domingo (10) para denunciar seu ex-namorado, de 20 anos, que não aceita o término da relação após quatro meses em Campo Grande. O suspeito, inclusive, está preso no Presídio de Trânsito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a polícia que teve um relacionamento com o suspeito por quatro anos, mas passados os quatro meses do término, ele ainda continua a perseguindo.

Na última mensagem encaminhada, o ex-namorado disse que a vítima iria ficar careca, banguela e cadeirante, afirmando ainda que era para ela "tomar cuidado e não moscar".

É a primeira vez que a mulher denuncia o rapaz. Ela pediu medida protetiva de urgência e informou que o suspeito não possui arma de fogo, mas tem fácil acesso em razão de estar preso e envolvido com outros criminosos.

O caso foi registrado como ameaça e perseguição na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

