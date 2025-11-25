Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Mesmo sem licença da OAB, advogada tenta atuar em delegacia e acaba presa em Dourados

Ela poderá responder por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão

25 novembro 2025 - 19h24Brenda Assis

Uma mulher de 42 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (25) após atuar como advogada dentro da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, mesmo estando suspensa dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS).

Segundo a Polícia Civil, ela acompanhava uma cliente e chegou a orientar depoimentos, participar de atos formais do inquérito e assinar documentos oficiais como se estivesse regular. A situação levantou suspeitas dos investigadores, que confirmaram, por meio de consulta oficial, que a mulher está suspensa pela OAB.

Ainda conforme a polícia, ela responde a processos criminais e cíveis, incluindo casos de apropriação indébita contra clientes que somam mais de R$ 200 mil. Em vários desses processos, houve dificuldade em encontrá-la para intimação.

A mulher foi autuada em flagrante por falsidade ideológica e por exercer atividade profissional contrariando decisão administrativa. A Polícia Civil também pediu à Justiça a aplicação de monitoramento eletrônico, alegando risco de evasão e reincidência.

A corporação informou que a prisão foi acompanhada por advogados regularmente inscritos e que os direitos da conduzida foram garantidos. O caso segue em investigação.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Material era mantido em computador na casa do autor
Polícia
Jovem é preso com pornografia infantil na Capital
Bancário morre enquanto treinava em academia de Costa Rica
Polícia
Bancário morre enquanto treinava em academia de Costa Rica
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Motociclista morre dias após se acidentar na Rua Brilhante
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por bater na esposa com a filha de 10 meses no colo em Corumbá
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no centro de Santa Rita do Pardo
Entrega foi realizada na instituição Casa de Acolhimento Pequeno Príncipe
Polícia
VÍDEO: Policiais de Ribas fazem alegria da criançada com entrega de roupas e brinquedos
Trabalhador de Chapadão do Sul morre ao passar mal enquanto dirigia pela MS-306
Polícia
Trabalhador de Chapadão do Sul morre ao passar mal enquanto dirigia pela MS-306
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso ao tentar roubar adolescentes de 16 anos em Dourados
Maquinas usadas no jogo do bicho
Polícia
Durante operação do Gaeco, PM fecha banco do jogo do bicho em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem campo-grandense é ameaçado de morte por faccionado ao ser acusado de 'talaricagem'

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado