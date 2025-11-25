Mesmo sem licença da OAB, advogada tenta atuar em delegacia e acaba presa em Dourados

Uma mulher de 42 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (25) após atuar como advogada dentro da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, mesmo estando suspensa dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS).

Segundo a Polícia Civil, ela acompanhava uma cliente e chegou a orientar depoimentos, participar de atos formais do inquérito e assinar documentos oficiais como se estivesse regular. A situação levantou suspeitas dos investigadores, que confirmaram, por meio de consulta oficial, que a mulher está suspensa pela OAB.

Ainda conforme a polícia, ela responde a processos criminais e cíveis, incluindo casos de apropriação indébita contra clientes que somam mais de R$ 200 mil. Em vários desses processos, houve dificuldade em encontrá-la para intimação.

A mulher foi autuada em flagrante por falsidade ideológica e por exercer atividade profissional contrariando decisão administrativa. A Polícia Civil também pediu à Justiça a aplicação de monitoramento eletrônico, alegando risco de evasão e reincidência.

A corporação informou que a prisão foi acompanhada por advogados regularmente inscritos e que os direitos da conduzida foram garantidos. O caso segue em investigação.

