Mesmo sendo espancado durante briga, homem é preso pela Polícia Militar em Dourados

Homem, de 52 anos, acabou sendo preso após ser brutalmente agredido e ficar com vários ferimentos no corpo durante uma briga ocorrida na noite de quinta-feira (16), no Jardim Água Boa, em Dourados.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Dourados News, o homem se envolveu na confusão e acabou sendo atingido com garrafadas e socos na rua Mozart Calheiros.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para o Hospital da Vida. A Polícia Militar também foi chamada, indo até a unidade de saúde para apurar o caso.

Durante verificação do nome do homem no sistema da polícia, os militares descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Por conta disso, acabou sendo preso.

A motivação da briga ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.

