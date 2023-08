Mesmo separada, jovem morta a tiros cuidava de avó de ex no Centro-Oeste

A jovem Danielle Vilalba Acunha, de 29 anos, assassinada com um tiro na cabeça durante a madrugada desta terça-feira (8), estava separada de Danilo Peixoto da Silva, de 19 anos, mas convivia na mesma residência. Ela é quem ajudava e cuidava da idosa Maria Ivanilsa Peixoto da Silva, de 75 anos, matriarca da família no Jardim Centro-Oeste.

Sentada em uma cadeira, tendo apoio de vizinhos no momento difícil, a idosa relatou que foi ela quem encontrou os corpos no quarto da residência, assim que decidiu chamá-los para tomar café, uma rotina comum na casa.

"E eu vi a porta aberta porque ele deixava porta aberta, porque sabia que eu ia lá. Cheguei lá e o rosto dele era só sangue, o dela também, até peguei no braço e fiquei para lá e para cá, achando que ela estava desmaiada, mas ela tava morta também", disse.

Dona Maria explicou que o ex-casal convivia na mesma residência, mas o histórico de brigas era grande e sempre acompanhado de muito ciúme. Mas mesmo, Danielle era quem estava cuidando dela na ausência de sua filha, que precisou viajar.

"Aí quando foi minha filha viajou e deixou dinheiro, deixou tudo com ela e ela tava cuidando de mim porque eu num enxergo direito, sabe? Ela comprava fruta, comprava tudo pra mim", afirmou. A idosa confirmou que fazia tempo que todo mundo morava na mesma residência.

Caso - Segundo informações apuradas pela reportagem, a principal suspeita segue sendo um feminicídio seguido de suicídio, ou seja, Danilo teria atirado contra a ex-companheira e logo na sequência, atirado contra si. Atualmente, eles estavam separados, mas conviviam na mesma residência, pois Danielle cuidava da avó de Danilo.

Vizinhos relataram que ouviram pelo menos dois tiros na madrugada. Uma prima e a avó de Danilo estão pelo local e ficaram abalados com a situação.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão pelo local apurando mais detalhes sobre a ocorrência.

