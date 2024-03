Mestre dos magos: Caminhoneiro desaparece apÃ³s atropelar mulher em calÃ§ada

Uma mulher, de 43 anos, foi atropelada por um caminhão enquanto andava com a mãe, uma pessoa já idosa, na calçada de uma das ruas do bairro Parque Novos Estados, em Campo Grande, durante a manhã de quinta-feira (7).

Ela contou as autoridades policiais, que estava caminhando com a mãe quando sentiu que foi arremessada no chão por um caminhão, do tipo boiadeiro de cor vermelha. No entanto, apesar de ter sido atropelada, o motorista seguiu normalmente, parando apenas quando um rapaz, que viu o acidente, buzinou e o avisou sobre o ocorrido.

Momentaneamente, o condutor voltou ao local do atropelamento, ajudando a vítima e perguntando se ela gostaria de ir até um posto de saúde, que ele a levaria no veículo. Porém, como a mulher estava desnorteada e preocupada com a mãe, recusou a ajuda. Para não perder o contato com o motorista, ela anotou um número de telefone passado por ele.

Ao tentar ligar para o celular, ela descobriu que o telefone não existe. A vítima também tentou adicionar o contato no WhatsApp, mas não teve sucesso.

Com dores pelo corpo, ela resolveu procurar atendimento médico, onde pegou receita com vários medicamentos e um atestado médico de oito dias. Ao tentar pegar os remédios na farmácia do posto, foi informada de que os medicamentos estavam em falta.

A vítima ficou com várias lesões, escoriações no braço e na perna. Além disso, ela relatou estar com dores pelo corpo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, na 3° Delegacia de Polícia Civil.

