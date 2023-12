Meteorologia impõe dois alertas de tempestade para o feriado de Natal em MS

O feriado natalino em Mato Grosso do Sul pode ser marcado pela mudança climática e a presença das chuvas em grande volume. Isso porque o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois alertas de tempestades com graus de severidade diferentes para esta segunda-feira (25).

O primeiro é mais focado para a região sudoeste, pantanal e o leste do Estado, onde as chuvas poderão alcançar até 100 milímetros de água no final do dia, ocorrer rajadas de ventos de até 100 km/h e até queda de granizo.

Esse alerta em específico fica restringido para 55 municípios, incluindo Campo Grande. Ainda poderão acontecer eventos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos nas vias das cidades.

No outro comunicado, as chuvas poderão ser menos intensa, mas com bons volumes de água. Apesar de englobar todo Mato Grosso do Sul, a situação fica mais presente para os 24 municípios restantes, compostos na região norte, pantanal e também a região do bolsão.

Temperaturas - Campo Grande tem mínima de 24°C e máxima de 31°C. Dourados registra mínima semelhante à capital e chega aos 33°C ao longo do dia. Ponta Porã e Iguatemi marcam 24°C pela manhã e atingem, respectivamente, 31°C e 32°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam máximas de 33°C, com mínimas respectivas de 23°C e 24°C. Na região Norte, Coxim amanhece com 24°C e marca 32°C nos horários mais quentes do dia.

Os termômetros em Aquidauana e Corumbá marcam 26°C inicialmente, e chegam, no período da tarde, aos 33°C e 35°C, respectivamente. Neste feriado, Porto Murtinho registra a temperatura mais alta da segunda-feira, com valores que variam entre 27°C e 36°C.

