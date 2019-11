Milícia - Hacker contratado para monitorar capitão é preso em SC

Eurico dos Santos Mota, 28 anos, apontado como hacker contratado para monitorar os passos do capitão da Polícia Miliar, Paulo Xavier, foi preso na quarta-feira (20), em Joinville – Santa Catarina.

O hacker foi contratado depois que anunciou serviços de informática e detetive. A milícia comandada pelo empresário Jamil Name o contratou para seguir os passos do capitão, mas o plano deu errado e o alvo acabou sendo o filho do militar, Matheus Xavier, 20 anos, em abril deste ano.

Havia um mandado de prisão expedido contra Eurico que, antes da Operação Omertà ser deflagrada, depôs e relatou detalhes de como fez o monitoramento do militar reformado. Ele teria sido contratado por Juanil Miranda Lima que trabalhava sob o comando de Marcelo Rios, por sua vez, chefiado por Jamil Name.

A ordem de executar Paulo Xavier teria partido de Jamil Name, por causa da proximidade do militar reformado com o advogado Antônio Augusto de Souza Coelho e um desacordo comercial na venda de uma propriedade.

Os passos de Paulo começaram a ser monitorados por Eurico, porém, o plano não deu certo. Ontem, quando foi detido, o hacker ainda tentou fugir, mas foi capturado pela Polícia Civil de Santa Catarina.

