Militar à paisana morre baleado por outro policial durante ação em São Paulo

Sarah Chaves, com informações do G1

O militar Raonei de Paula Vieira de 31 anos, do Centro de Operações Especiais (COE), que estava a paisana, morreu nesta sexta-feira (29) após ser baleado por outro policial durante uma ação de patrulhamento na Vila Andrade, na Zona Sul de São Paulo.



Segundo relatos, Raonei teria abordado um veículo e apontado a arma para os ocupantes do carro.



A cena foi presenciada por uma equipe que fazia o patrulhamento da área. Um dos policiais atirou contra o PM de folga. Depois da ação, eles descobriram que se tratava de um policial do GOE.



Um vídeo feito por moradores mostra os agentes tentando reanimar o PM. Um deles chega a colocar a mão na cabeça preocupado com a situação. Eles carregam o colega e o colocam dentro da viatura.



O PM foi levado a um pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos.



Questionada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse apenas que o caso é investigado pela Polícia Civil e Corregedoria das Polícias.

